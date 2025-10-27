NBA i Miami Heat di un ottimo Fontecchio sorridono ancora
Miami (Stati Uniti), 27 ottobre 2025 – I Miami Heat di Simone Fontecchio centrano il secondo sigillo consecutivo in una nottata NBA da ben nove partite disputate: la franchigia della Florida ha infatti sconfitto 115-107 i New York Knicks riuscendo a fare la differenza nei due quarti centrali e facendosi trascinare dai 29 punti di Norman Powell (1212 in lunetta per lui) e dalla doppia doppia di Bam Adebayo (19 punti e 13 rimbalzi). Più che positiva, però, anche la prova dell’azzurro Simone Fontecchio si è spinto fino a quota 14 punti, di cui 8 mandati a bersaglio nella seconda frazione. Dall’altra parte, invece, non è bastata la prestazione superlativa di Jalen Brunson, che ha portato a casa un bottino personale di 37 punti (1426 dal campo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
