Navigazione Laghi assume | 50 posti e nuovi concorsi anche a Como stipendi fino a 64mila euro
Navigazione Laghi apre le porte a nuove assunzioni e lo fa in grande stile. Sono 50 i posti disponibili come operatori generici, con contratti a tempo determinato da tre a otto mesi e una retribuzione annua minima di 21mila euro. Ma non è tutto: l’ente che gestisce il trasporto pubblico sui laghi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
