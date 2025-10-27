Il cacciatorpediniere lanciamissili Uss Gravely è arrivato ieri a Trinidad e Tobago, l'arcipelago situato a soli undici chilometri dalle coste venezuelane, accompagnato da un'unità di marines per le esercitazioni con l'esercito locale annunciate giovedì scorso dal governo di Port of Spain. La nave resterà ormeggiata fino a giovedì prossimo nella capitale, dove la sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra gli abitanti, intervistati dai media locali. Da un lato, c'è chi ritiene che vi siano «ottime ragioni per cui gli statunitensi portano qui la loro nave da guerra: è per una buona causa e molte persone saranno liberate dall'oppressione e dal crimine». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nave lanciamissili americana a 11 km dalla costa. Maduro trema