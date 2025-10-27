Nave da guerra Usa Uss Gravely a Trinidad e Tobago a 10 km da coste del Venezuela senatore Graham minaccia raid terrestri - VIDEO

Il governo di Caracas è convinto che l'arrivo della nave da guerra avrà ripercussioni in ambito militare. La Uss Gravely rimarrà attraccata a Port of Spain fino a giovedì La nave da guerra Usa Uss Gravely è arrivata a Trinidad e Tobago, l'arcipelago situato a circa 10 chilometri dalle coste d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nave da guerra Usa Uss Gravely a Trinidad e Tobago, a 10 km da coste del Venezuela, senatore Graham minaccia "raid terrestri" - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

ANSA.it. . Una nave da guerra Usa davanti al Venezuela. La lanciamissili è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago a dieci chilometri dalle coste venezuelane. "Possibili raid terrestri" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Trinidad e Tobago, nave da guerra Usa attracca nella capitale: le proteste degli abitanti - (LaPresse) Una nave da guerra statunitense ha attraccato domenica nella capitale di Trinidad e Tobago, mentre l'amministrazione Trump aumenta ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Venezuela, nave da guerra Usa arrivata a Trinidad e Tobago - L'arrivo della Uss Gravely, visibile da questa mattina al largo della capitale Port of Spain, è avvenuto ufficialmente per esercitazioni con l'esercito di Trinidad. Secondo tg24.sky.it

Nave da guerra Usa a Trinidad, tensione alle stelle con il Venezuela - L’arrivo del cacciatorpediniere Usa USS Gravely a Trinidad, a pochi chilometri dal Venezuela, alimenta il conflitto diplomatico. Riporta newsmondo.it