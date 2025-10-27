Nave da guerra Usa a 12 chilometri dalla costa del Venezuela

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neanche 12 chilometri separano la Uss Gravely dal Venezuela: la nave da guerra lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago. "Il presidente americano Donald Trump cerca una nuova guerra", ha tuonato il leader venezuelano Nicolás Maduro. Ufficialmente la nave è arrivata insieme a unità dei marines per esercitazioni militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

