Nave da guerra Usa a 12 chilometri dalla costa del Venezuela
Neanche 12 chilometri separano la Uss Gravely dal Venezuela: la nave da guerra lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago. "Il presidente americano Donald Trump cerca una nuova guerra", ha tuonato il leader venezuelano Nicolás Maduro. Ufficialmente la nave è arrivata insieme a unità dei marines per esercitazioni militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
