Nave da guerra anfibia e droni | la Cina prepara il binomio d' assalto Cosa svelano le immagini
Quali sono le vere capacità della nave da guerra anfibia cinese Type 076? I dubbi si moltiplicano in attesa che l'imbarcazione, varata lo scorso dicembre, entri in servizio operativo. Sui social d'oltre Muraglia sono infatti diventate virali alcune immagini che mostrano la Sichuan, ossia la prima nave inaugurata di questa classe, in fase di allestimento presso il cantiere navale Hudong-Zhonghua di Shanghai, con il suo sistema di varo all'avanguardia puntato verso le acque aperte del fiume Yangtze,anziché verso l'interno, in direzione del molo. Che cosa significa? C'è chi ipotizza che la nave, che fungerà da vettore di droni e sarà in grado di lanciare caccia ad ala fissa, abbia iniziato a testare la sua speciale catapulta elettromagnetica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
