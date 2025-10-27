Nautica Ferretti alla conquista del Fort Lauderdale International Boat Show
Ferretti Group sarà protagonista al Fort Lauderdale International Boat Show con una flotta di sette imbarcazioni. In programma dal 29 ottobre al 2 novembre, il salone conferma il suo ruolo di punto d’incontro internazionale per cantieri, armatori, e appassionati di design e di nautica.In questa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ferretti 550 del 2022 in vendita la trovi su http://mondialbroker.com ? https://mondialbroker.com/Barca.aspx?pk=9e6db62f-a8f9-41ca-a21e-5122a93b9cbb… #vetrinadelmotore #mondialbroker #nautica #barcainvendita #boatsale #yachtsale #ferretti550 - X Vai su X
I conti del colosso della nautica di lusso: ricavi oltre gli 887 milioni di euro. Europa mercato leader - facebook.com Vai su Facebook
Nautica, Ferretti inaugura alla Spezia il cantiere rinnovato - Rinnovato nella parte produttiva sotto il profilo tecnologico, in quella direzionale, e anche nell'area lounge per accogliere gli armatori in visita, il cantiere Ferretti group di La Spezia, dedicato ... Riporta ansa.it
Nautica, a Forlì in autunno parte il nuovo corso di ingegneria navale (voluto da Ferretti, Regione e Università di Bologna) - Con un Protocollo d’Intesa stipulato tra Ferretti, Regione Emilia Romagna, Università di Bologna, Fondazione Cassa dei ... Si legge su corriere.it
Ferretti Yachts 800 vince il Design Innovation Award al Salone Nautico Internazionale di Genova - GENOVA – Il nuovo Ferretti Yachts 800 convince tutti anche al Design Innovation Award, il prestigioso evento organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici per celebrare l’eccellenza e ... Lo riporta corriereadriatico.it