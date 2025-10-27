Natasha Stefanenko rimpiange l’infanzia in Unione sovietica | il post in cirillico galvanizza i comunisti italiani

Natasha Stefanenko, la nota attrice e showgirl di origine russa, scrive un post in cirillico dedicato ai bei tempi andati in Unione sovietica ed è subito nostalgia del comunismo, di Stalin, del muro di Berlino e dell’U. Incredibile, ma vero: basta la foto della Stefanenko, da anni sposata a un facoltoso imprenditore italiano, per galvanizzare i nostalgici di “Addavenì Baffone”. Che cosa ha scritto Natasha Stefanenko nel suo post in cirillico e in italiano? Ha postato la foto del 1979 nel quale era una bambina della gioventù sovietica. Un post nostalgico dei “bei tempi” del comunismo sovietico, omettendo il piccolo particolare della mancanza di libertà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Natasha Stefanenko rimpiange l’infanzia in Unione sovietica: il post in cirillico galvanizza i comunisti italiani

