Natale senza Babbo | trailer e foto della nuova commedia natalizia targata Prime Video

Prime Video svela il trailer di Natale senza Babbo,?la nuova commedia natalizia con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 28 novembre. Quando Babbo Natale ( Alessandro Gassmann ), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret ( Luisa Ranieri ) – sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola – non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

