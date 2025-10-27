Natale senza Babbo | trailer e foto della nuova commedia natalizia targata Prime Video

Prime Video svela il trailer di Natale senza Babbo,?la nuova commedia natalizia con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 28 novembre. Quando Babbo Natale ( Alessandro Gassmann ), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret ( Luisa Ranieri ) – sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola – non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altre letture consigliate

Gli aiutanti di Babbo Natale Ogni anno l'Amministrazione Comunale dona agli ultra novantenni del Comune il tradizionale Panettone di Natale Quest'anno vogliamo rendere partecipe tutta la comunità Chi vuole potrà portare in Biblioteca un piccolo reg - facebook.com Vai su Facebook

Natale senza Babbo: trailer, trama, cast e data di uscita del film natalizio italiano di Prime Video - Come annunciato la scorsa estate, per Natale 2025 su Prime Video è in arrivo il film Natale senza Babbo, una nuova commedia natalizia italiana diretta da Stefano Cipani e con un cast zeppo di nomi ... Lo riporta today.it

Tutto su Natale Senza Babbo - Sta per arrivare Natale Senza Babbo, la nuova commedia natalizia di Prime Video con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Da novella2000.it

Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri insieme in “Natale senza Babbo”. Il trailer - prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia è diretta da Stefano Cipani e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi. Segnala sorrisi.com