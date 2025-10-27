Nata uomo! Brigitte Macron esplode la reazione durissima | cos’ha deciso

Dieci persone, tra cui un professore, un pubblicitario, un informatico e una sedicente medium, compaiono oggi e domani davanti al tribunale di Parigi con l’accusa di cyberbullismo sessista ai danni di Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron. Il processo nasce da una denuncia per diffamazione presentata dalla coppia presidenziale, dopo anni di campagne complottiste che hanno diffuso la falsa voce secondo cui la première dame sarebbe in realtà un uomo. Leggi anche: “Non è donna”. Macron, la moglie Brigitte costretta a mostrare le prove intime L’origine della teoria e il ruolo dei social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Nata uomo!”. Brigitte Macron esplode, la reazione durissima: cos’ha deciso

Brigitte Macron non si dà pace per quel "nata uomo". In dieci a processo per cyber molestie - Brigitte Macron ha deciso di andare per vie giudiziarie, la moglie del presidente francese è passata dalle parole ai fatti e ha denunciato dieci persone per cyber molestie. Da affaritaliani.it

"Brigitte Macron è un uomo”, in 10 a processo per la fake news più virale del mondo. Chi sono e cosa rischiano - Sono accusati di aver diffuso online false voci secondo cui la first lady francese sarebbe nata uomo. Riporta msn.com

Una delle fake news più virali al mondo - Le voci secondo cui la moglie del presidente sarebbe nata uomo si erano diffuse durante la crisi dei Gilets gialli, amplificate ... Lo riporta quotidiano.net