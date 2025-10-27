Nata con una cardiopatia congenita sono stata operata 23 anni fa e sto bene | quella cicatrice è la mia forza

La storia di Ilaria Masi, nata quasi 35 anni fa con una cardiopatia congenita e operata a cuore aperto dal prof. Carlo Marcelletti nel 2002: "Non avevo messo in conto che quella cicatrice che avevo sul petto sarebbe stata oggetto della cattiveria delle persone. Quasi un atto di bullismo. Ora sto bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Sul palco dell'Auditorium "Lucio Parenzan" del #pg23 si esibirà anche Giorgia Testa, presidente e fondatrice dell'Associazione "La musica del cuore APS", nata per dare voce alle storie di rinascita e normalizzare le cicatrici visibili e invisibili attraverso l’arte. S - facebook.com Vai su Facebook

“Nata con una cardiopatia congenita, sono stata operata 23 anni fa e sto bene: quella cicatrice è la mia forza” - La storia di Ilaria Masi, nata quasi 35 anni fa con una cardiopatia congenita e operata a cuore aperto dal prof ... Scrive fanpage.it

Cardiopatie congenite: cosa sono, e come vivere con alcune disabilità invisibili - Oggi più del 90% dei bambini nati con una cardiopatia congenita sopravvive fino all’età adulta: in Italia sono circa 100. Secondo disabili.com

Due bebè nascono lo stesso giorno e con la stessa rarissima malformazione al cuore, operati e salvati - L’intervento del dottor Vitali Pak all’ospedale del Cuore di Monasterio a Massa: “Operazioni complicate ma andate a buon fine, i bambini ... Da lanazione.it