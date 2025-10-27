Nascondeva una pistola con silenziatore dentro una cassaforte in casa arrestato 80enne
I carabinieri della stazione di Maniace hanno svolto una specifica attività finalizzata al contrasto della criminalità diffusa che, tra l’altro, ha portato all’arresto di un 80enne del posto perché responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e munizioni.L’anziano, già gravato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Taranto, 18enne nascondeva cocaina e pistola: arrestato - facebook.com Vai su Facebook
Fucili, pistole, armi rubate e centinaia di cartucce. Arrestato 53enne: nascondeva l’arsenale in casa - X Vai su X
Nascondeva nell'auto una pistola clandestina, fermato a Reggio - I carabinieri hanno fermato a Reggio Calabria, nel quartiere "Rosario Valanidi", un uomo che nascondeva nella sua automobile una pistola clandestina. Secondo ansa.it