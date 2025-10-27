Nascondeva una pistola con silenziatore dentro una cassaforte in casa arrestato 80enne

Cataniatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Maniace hanno svolto una specifica attività finalizzata al contrasto della criminalità diffusa che, tra l’altro, ha portato all’arresto di un 80enne del posto perché responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e munizioni.L’anziano, già gravato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

