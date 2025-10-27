Nasconde in casa hashish e cocaina Tradita dal fare sospetto del complice

Trentotoday.it | 27 ott 2025

Un arresto, una denuncia e il sequestro di cocaina, hashish, denaro in contanti e tutto il materiale necessario al confezionamento della droga. È questo il bilancio di un’operazione antidroga eseguita nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Trento nel rione di Piedicastello.La vicendaTutto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

