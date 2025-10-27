Nasce Desteenazione | via la riqualificazione dell' ex Centro di aggregazione giovanile

BRINDISI - Un nuovo spazio dedicato ai giovani tra gli 11 e i 21 anni nasce a Brindisi, grazie al progetto denominato "DesTEENazione - Desideri in azione", che verrà presentato ufficialmente il prossimo 30 ottobre, alle 17:30, presso il Mediaporto di viale Commenda. L'iniziativa, promossa dal.

