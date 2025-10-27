Narni prove generali del passaggio della fiamma olimpica | un momento storico per l’intera comunità
C'è grande fermento a Narni per la conferma della notizia riguardante il passaggio della Fiamma Olimpica. La città sarà dunque una delle località italiane che ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace, unità e speranza, in vista dei XXV Giochi Olimpici Invernali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
