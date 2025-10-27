Napoli tegola De Bruyne | a rischio per la Supercoppa Italiana contro il Milan?

Arrivano brutte notizie per il Napoli: c'è lesione per De Bruyne, a rischio la Supercoppa Italiana di dicembre contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, tegola De Bruyne: a rischio per la Supercoppa Italiana contro il Milan?

Napoli, una tegola dopo l'altra: De Bruyne fuori tre mesi. Si ferma anche Neres - Possibile intervento chirurgico per il belga dopo l'infortunio muscolare subito contro l'Inter. rainews.it scrive

