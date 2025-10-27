Napoli | Sequestrata oltre 1 tonnellata di cannabis e denunciato il responsabile
Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato, a Lettere, 142 kg. di infiorescenze di cannabis L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Argomenti simili trattati di recente
Blitz della Polizia Locale allo Stadio Maradona per la partita Napoli-Inter. Sequestrata una autorimessa abusiva. Auto in sosta selvaggia rimosse dai carro attrezzi. Controlli sui food truck dei panini - facebook.com Vai su Facebook
Scempio ambientale nel cuore della città: sequestrata l’area “fantasma” dei rifiuti https://ift.tt/eBryKIC - X Vai su X
Maxi sequestro di cannabis sui Monti Lattari: oltre una tonnellata di droga scoperta a Lettere - Blitz della Guardia di Finanza di Napoli a Lettere, dove i militari del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 1. Secondo agro24.it
Scoperta “fabbrica della droga” a Napoli, sequestrata una tonnellata di cannabis - di infiorescenze di cannabis già pronte per il confezionamento e la vendita, oltre a 5. Segnala msn.com
CANNABIS Napoli: scoperta fabbrica di droga, sequestrata oltre una tonnellata di cannabis - La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto sui Monti Lattari una “fabbrica della droga”, sequestrando oltre una tonnellata di cannabis ... Lo riporta statoquotidiano.it