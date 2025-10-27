Napoli | Sequestrata oltre 1 tonnellata di cannabis e denunciato il responsabile

Cilentoreporter.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato, a Lettere, 142 kg. di infiorescenze di cannabis L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Napoli: Sequestrata oltre 1 tonnellata di cannabis e denunciato il responsabile

