Napoli ore d’ansia per De Bruyne | risonanza decisiva Lukaku accelera per il rientro

"> Una notte insonne, la gamba immobilizzata dal dolore e la consapevolezza che lo stop potrebbe essere lungo. Kevin De Bruyne vive ore di grande apprensione dopo l’infortunio muscolare rimediato contro l’Inter. Come racconta Ino Taormina su Il Mattino, «il belga andrà oggi alla clinica Pineta Grande per sottoporsi alla risonanza magnetica che chiarirà l’entità del problema». Lo staff medico teme uno stiramento importante al flessore, ma non si esclude qualcosa di più serio. «Non meno di sei-otto settimane di stop», scrive Taormina sul Mattino, «a patto che non si tratti di uno strappo o di una recidiva nella zona già operata nel 2023». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, ore d’ansia per De Bruyne: risonanza decisiva. Lukaku accelera per il rientro

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli in ansia Quando tornerà https://tinyurl.com/v4crdacp - facebook.com Vai su Facebook

? #Thuram infortunato, ansia #Inter: niente #Roma, speranza #Napoli - X Vai su X

Napoli, Lucca corre e impara da De Bruyne: come Conte lo gestirà insieme a Hojlund - Arriverà presto anche il gol perché certe cose non si dimenticano e a volte basta solo aver pazienza. Riporta corrieredellosport.it

Napoli, coppia perfetta: con Hojlund e De Bruyne è più facile - Perché poi i sistemi contano il giusto, sono gli interpreti che decidono le partite. Come scrive gazzetta.it

Napoli, ecco De Bruyne: come Conte ritrova il suo re dopo lo show in nazionale - Contro la Viola, a meno di clamorose inversioni di tendenza dettate dal rientro ritardato di Anguissa, in campo oggi con il Camerun a Praia contro i padroni di casa di Capo Verde e ultimo del giro ... Segnala corrieredellosport.it