Napoli Neres recuperato Il brasiliano è partito per la trasferta di Lecce

Napoli, contro il Lecce Neres sarà disponibile Il Napoli è pronto a tornare in campo domani pomeriggio contro il Lecce, nella gara valida per la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, Neres recuperato. Il brasiliano è partito per la trasferta di Lecce

Altre letture consigliate

Emergenza infortuni per il Napoli Dopo la nota ufficiale sullo stop di Alex Meret, durante il match contro l'Inter sono arrivati altri due ko! Le ultime sugli infortuni di KDB e Neres - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza infortuni per il $Napoli Dopo la nota ufficiale sullo stop di Alex Meret, durante il match contro l'Inter sono arrivati altri due ko! Le ultime sugli infortuni di $KDB e $Neres - X Vai su X

Napoli, Neres recuperato. Il brasiliano è partito per la trasferta di Lecce - Napoli, contro il Lecce Neres sarà disponibile Il Napoli è pronto a tornare in campo domani pomeriggio contro il Lecce, nella gara valida per la nona ... Come scrive forzazzurri.net

Infortunati Napoli | Come stanno De Bruyne, Neres e Buongiorno: le ultime dall’infermeria - Come stanno De Bruyne, Neres e Buongiorno: chi ci sarà in vista del 9^ turno di campionato e le loro condizioni ... Si legge su fantamaster.it

Napoli, si ferma anche Neres: il brasiliano salterà la trasferta di Lecce - Dopo aver accusato il colpo per l’infortunio di Kevin De Bruyne, il Napoli di Antonio Conte dovrà fare i conti anche con l’infortunio di David Neres, uscito dal campo stremato dopo un ottimo match gio ... Da gonfialarete.com