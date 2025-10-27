Napoli Neres recuperato Il brasiliano è partito per la trasferta di Lecce

Napoli, contro il Lecce Neres sarà disponibile Il Napoli è pronto a tornare in campo domani pomeriggio contro il Lecce, nella gara valida per la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli, Neres recuperato. Il brasiliano è partito per la trasferta di Lecce

