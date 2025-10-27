Napoli lungo stop per De Bruyne | gli esami confermano le prime sensazioni c’è lesione

In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Tradotto: circa quattro mesi di stop. Di più se il recupero procederà con cautela, meno se dovesse fare un "miracolo" e reagire bene in questi mesi.

