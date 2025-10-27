Napoli lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra per De Bruyne
Tempo di lettura: < 1 minuto In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
