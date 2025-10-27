Napoli lesione al bicipite femorale per De Bruyne | quanto resta fuori

Gli esami al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di alto grado: per il belga si prospetta un lungo stop, che potrebbe variare da due a quattro mesi a seconda della gravità. La notizia che i tifosi del Napoli temevano è diventata realtà. La SSC Napoli ha comunicato ufficialmente l’esito degli esami a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l’infortunio accusato nel match contro l’Inter. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it