NAPOLI, 27 OTTOBRE 2025 – Kevin De Bruyne ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Il responso è arrivato dagli esami effettuati presso il Pineta Grande Hospital. Il club partenopeo fa sapere che il giocatore ha iniziato le terapie. L’infortunio è avvenuto in occasione del rigore segnato nella sfida contro l’Inter, dopo il quale il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo e a seguire il resto dell’incontro con le stampelle. L’assenza prolungata impone al Napoli valutazioni sulla rosa europea, con la possibilità di sostituire il belga nella lista Champions pescando tra Marianucci e Mazzocchi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli, lesione al bicipite femorale per De Bruyne: lungo stop