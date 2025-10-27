Napoli l’ennesimo infortunio preoccupa | le parole non rassicurano i tifosi

Spazionapoli.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inizio di stagione degli azzurri è stato dominato da diverse incertezze. Purtroppo, tra le certezze possiamo annoverare i continui infortuni muscolari che stanno colpendo a raffica gli uomini di Conte e del Napoli. Uno stillicidio dal quale, purtroppo, non si vede via d’uscita. Certo, le troppe partite si sentono, ma anche i carichi di lavoro del salentino hanno qualche responsabilità. Ennesimo infortunio Napoli: le parole dell’esperto. L’ultimo di questi infortuni, è quello occorso a Kevin De Bruyne che, tirando il rigore del vantaggio contro l’Inter, ha sentito tirare al flessore della gamba destra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli l8217ennesimo infortunio preoccupa le parole non rassicurano i tifosi

© Spazionapoli.it - Napoli, l’ennesimo infortunio preoccupa: le parole non rassicurano i tifosi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli l8217ennesimo infortunio preoccupaNapoli, infortunio Neres: l'azzurro rischia di saltare la trasferta Lecce - Il brasiliano ha lasciato in campo poco prima della fine della gara stremato, dopo una partita ... Da msn.com

napoli l8217ennesimo infortunio preoccupaInfortuni Napoli, Conte in apprensione: da verificare le condizioni di quei due giocatori - Le condizioni dei giocatori con problemi fisici in casa azzurra Il Napoli si prepara a vivere una serata decisiva in Champions ... Secondo calcionews24.com

napoli l8217ennesimo infortunio preoccupaDe Bruyne segna ma si fa male: cos'è successo in Napoli-Inter - Il centrocampista del Napoli si è fatto male oggi, sabato 25 ottobre, durante il primo tempo della sfida del Maradona contro l'Inter, valida per l'ottava giornata di Se ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli L8217ennesimo Infortunio Preoccupa