Napoli le ultime verso il Lecce | Elmas e Lang scalpitano ma niente rivoluzioni
Conte prepara qualche ritocchino, ma in difesa non cambia: Buongiorno e Juan Jesus viaggiano spediti verso una riconferma dal 1'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Almeno su Rrahmani arrivano buone notizie: ultime sul recupero del difensore del Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Lecce-Napoli, le probabili formazioni: Conte con 4 cambi, chance per Lucca e non solo - Continua il tour de force del Napoli di Antonio Conte, che questo martedì alle ore 18:30 al Via del Mare affronterà la quarta delle otto gare in 22 giorni. Segnala tuttonapoli.net
Verso Lecce-Napoli: ci sarà Kevin De Bruyne? La situazione - Archiviata la partita contro l'Udinese, per il Lecce è tempo di pensare alla difficile sfida casalinga contro i Campioni d'Italia. Da pianetalecce.it
Pronostico Lecce vs Napoli – 28 Ottobre 2025 - Martedì 28 Ottobre 2025, alle 18:30, lo Stadio Via del Mare ospita una sfida di grande interesse in Serie A: pronostico Lecce - news-sports.it scrive