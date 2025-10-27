A Napoli e nella regione Campania il fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare, in particolare l’anoressia nervosa, sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Ogni anno si contano centinaia di nuovi casi, in prevalenza tra ragazze adolescenti, ma con un’incidenza crescente anche tra i maschi. Negli ultimi anni, inoltre, l’esordio del disturbo è diventato sempre più precoce, coinvolgendo bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Durante e dopo la pandemia, secondo dati dell’Asl Napoli 1 Centro, i pazienti adolescenti e preadolescenti in cura per disturbi alimentari sono triplicati: da poco più di 100 casi registrati nel 2019 si è arrivati a oltre 300 nel 2023. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli, l’anoressia tra i giovani: un’emergenza in aumento