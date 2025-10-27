Napoli Inter tra i nerazzurri e Conte volano gli stracci! Club infastidito dalle parole del tecnico partenopeo e Marotta gli ha risposto…

Inter News 24 Napoli Inter, tra i nerazzurri e Conte volano gli stracci! Club infastidito dalle parole del tecnico partenopeo nel postpartita: la reazione di Marotta. Nemmeno la torta per il compleanno di Cristian Chivu è riuscita a stemperare il clima teso in casa Inter dopo la sconfitta di Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il fastidio per quanto accaduto al Maradona è ancora palpabile: non solo per il risultato negativo e per il rigore contestato (che anche l’AIA ha definito un errore), ma soprattutto per gli stracci volati nel dopopartita. Nel mirino del club nerazzurro c’è l’ex allenatore Antonio Conte, le cui dichiarazioni velenose non sono affatto piaciute alla dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

