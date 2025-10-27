Napoli-Inter svelato il labiale di Conte | scintille con Lautaro

Emergono nuovi dettagli sul confronto acceso tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante Napoli–Inter.

Inter coach Cristian Chivu's comments, speaking to Inter TV after Napoli-Inter.

ISTERIMO PIÙ CHE INTERISMO Dite a $Marotta e al mondo $Inter che $DiLorenzo non allarga la gamba per cercare il $rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle. È calcio. $NapoliInter $Napoli $Int

Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter: 'Te la stai facendo sotto'. E il labiale del tecnico è chiarissimo… Un episodio di tensione clamorosa ha infiammato il big match

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa

Napoli-Inter, scintille Conte-Lautaro: cosa si sono urlati, il retroscena in nerazzurro. Urla, gestacci e offese: un brutto episodio che non nasce dal nulla ma affonda le radici nell'esperienza comune in nerazzurro.