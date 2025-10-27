Napoli-Inter Sabatini | Lautaro deve essere migliore di così

Sandro Sabatini ha parlato a Pressing degli episodi accaduti nel corso di Napoli Inter: lo scontro Conte-Lautaro, il rigore inesistente su Di Lorenzo e l’atteggiamento del capitano nerazzurro. Sabatini ha criticato Lautaro Martinez, colpevole secondo lui di non aver tenuto un atteggiamento da capitano nell’episodio con l’ex tecnico nerazzurro. IL L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Napoli-Inter, Sabatini: “Lautaro deve essere migliore di così”

