Napoli-Inter Sabatini | Lautaro deve essere migliore di così

Ilprimatonazionale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sandro Sabatini  ha parlato a  Pressing degli episodi accaduti nel corso di Napoli Inter: lo scontro Conte-Lautaro, il rigore inesistente su Di Lorenzo e l’atteggiamento del capitano nerazzurro. Sabatini ha criticato Lautaro Martinez, colpevole secondo lui di non aver tenuto un atteggiamento da capitano nell’episodio con l’ex tecnico nerazzurro. IL L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

