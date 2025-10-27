Napoli-Inter non si ferma la polemica | durissimo comunicato ufficiale

Le polemiche non si placano attorno a Napoli-Inter e il rigore concesso agli azzurri. Dopo le parole dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, in risposta all’accusa dell’ex arbitro Bergonzi di “atteggiamento antisportivo” nei confronti del capitano del Napoli, arriva anche l’accusa dello stesso club partenopeo. Napoli-Inter, comunicato durissimo contro Bergonzi. Cosi attraverso i social, arriva la presa di posizione del club azzurro nei confronti dell’ex arbitro e delle parole emerse ai microfoni della RAI: “La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

