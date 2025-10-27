Napoli-Inter l' ex arbitro Bergonzi accusa Di Lorenzo | Antisportivo Il club | Inaccettabile

Il rigore concesso ai tricolori fa ancora discutere: alla Domenica Sportiva le parole che hanno provocato la reazione della società azzurra . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Inter, l'ex arbitro Bergonzi accusa Di Lorenzo: "Antisportivo". Il club: "Inaccettabile"

napoli inter ex arbitroDi Lorenzo-Bergonzi, polemica sul rigore in Napoli-Inter. L'ex arbitro: «Comportamento antisportivo», la replica del club: «Inaccettabile» - Il Napoli condanna l'espressione utilizzata da Bergonzi durante la Domenica Sportiva. Si legge su corriere.it

napoli inter ex arbitroIl procuratore di Di Lorenzo indignato dall’ex arbitro Bergonzi e dalla Rai: “Valutiamo azioni legali” - Il procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ci va giù durissimo nei confronti dell'ex arbitro Mauro Bergonzi per le parole dette alla 'Domenica ... Secondo fanpage.it

napoli inter ex arbitroCalvarese: "Polemiche Napoli-Inter? Non avrei mandato di nuovo Mariani dopo l'anno scorso" - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto GianPaolo Calvarese, ex arbitro: “Non credo che Mkhitaryan- Scrive tuttonapoli.net

