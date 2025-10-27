Inter News 24 Napoli Inter, le polemiche arbitrali non si fermano al rigore: i nerazzurri recriminano per il primo giallo non dato a Gilmour! L’accusa del club. La sconfitta contro il Napoli brucia ancora in casa Inter, e non solo per il risultato. Sebbene nessuno all’interno del club meneghino, a partire dal tecnico Cristian Chivu e dal presidente Beppe Marotta, voglia usare l’arbitraggio come unico alibi per il 3-1 del Maradona, le polemiche sulla direzione di Maurizio Mariani e dei suoi assistenti non si placano. Come riportato dal Corriere dello Sport, la rabbia nerazzurra si è concentrata sull’episodio del rigore concesso ai partenopei, ma ci sono altre situazioni che hanno lasciato perplessa la dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Napoli Inter, le polemiche arbitrali non si fermano al rigore: i nerazzurri recriminano per il primo giallo non dato a Gilmour! Ci si domanda se l'assistente Bindoni…