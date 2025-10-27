Napoli-Inter la sparata di De Maggio | Lezione di calcio

Ilprimatonazionale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista  Valter De Maggio, intervistato su Radio Kiss Kiss, ha commentato la gara di sabato tra Napoli ed Inter. Il giornalista l’ha sparata grossa parlando di una vera e propria “lezione di calcio” impartita all’Inter da Antonio Conte e i suoi nei confronti della squadra di Cristian Chivu. Il giornalista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

napoli inter la sparata di de maggio lezione di calcio

© Ilprimatonazionale.it - Napoli-Inter, la sparata di De Maggio: “Lezione di calcio”

Leggi anche questi approfondimenti

napoli inter sparata deSerie A: Napoli batte Inter e torna al comando, ma perde De Bruyne - Il Napoli si rialza dalla polvere, ritrova se stesso come per incanto, batte l'Inter e si riprende il primo posto in classifica. ansa.it scrive

napoli inter sparata deNapoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso - 1 NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone) Milinkovic- Lo riporta tuttomercatoweb.com

napoli inter sparata deNapoli-Inter risultato 3-1: De Bruyne, McTominay e Anguissa riportano in vetta gli azzurri - Calhanoglu accorcia sempre dal dischetto, ma non basta: Anguissa fa tris e il Napoli torna in vetta da solo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Sparata De