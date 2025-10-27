Napoli-Inter la sparata di De Maggio | Lezione di calcio
Il giornalista Valter De Maggio, intervistato su Radio Kiss Kiss, ha commentato la gara di sabato tra Napoli ed Inter. Il giornalista l’ha sparata grossa parlando di una vera e propria “lezione di calcio” impartita all’Inter da Antonio Conte e i suoi nei confronti della squadra di Cristian Chivu. Il giornalista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il dibattito torna al supermatch Napoli-Inter e i due ex calciatori esprimono le loro visioni contrastanti - facebook.com Vai su Facebook
ISTERIMO PIÙ CHE INTERISMO Dite a $Marotta e al mondo $Inter che $DiLorenzo non allarga la gamba per cercare il $rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle. È calcio. $NapoliInter $Napoli $Int - X Vai su X
Serie A: Napoli batte Inter e torna al comando, ma perde De Bruyne - Il Napoli si rialza dalla polvere, ritrova se stesso come per incanto, batte l'Inter e si riprende il primo posto in classifica. ansa.it scrive
Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso - 1 NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone) Milinkovic- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Napoli-Inter risultato 3-1: De Bruyne, McTominay e Anguissa riportano in vetta gli azzurri - Calhanoglu accorcia sempre dal dischetto, ma non basta: Anguissa fa tris e il Napoli torna in vetta da solo. Come scrive msn.com