Napoli Inter ecco il motivo del parapiglia | Conte pizzica Dumfries e poi boom

La sfida del Maradona tra Napoli e Inter continua a far discutere, non solo per il rigore inesistente assegnato da Mariani che ha indirizzato la gara, ma anche per un acceso episodio avvenuto a bordo campo che ha contribuito a cambiare il clima del match. Tutto è accaduto pochi minuti dopo il gol di Calhanoglu, che aveva riaperto la partita e ridato speranza ai nerazzurri. In quel momento di tensione e nervosismo, un contrasto tra Dumfries e Neres ha acceso la miccia di una rissa che ha coinvolto anche l’ex tecnico interista Antonio Conte. Secondo quanto rivelato da BordoCam di DAZN, tutto nasce da un fallo subito dal laterale olandese, che finisce a terra nei pressi della panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it