Napoli Inter è vero e proprio boom di ascolti su DAZN I dati non lasciano alcun dubbio

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Inter guida gli ascolti di DAZN: oltre 1,5 milioni di spettatori. La situazione La Serie A continua a confermarsi tra gli eventi sportivi più seguiti in Italia, e DAZN registra ancora numeri di tutto rispetto. L’ottava giornata di campionato EniLive ha infatti totalizzato un pubblico complessivo di 5.877.106 spettatori, con una media cumulata per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli inter 232 vero e proprio boom di ascolti su dazn i dati non lasciano alcun dubbio

© Calcionews24.com - Napoli Inter, è vero e proprio boom di ascolti su DAZN. I dati non lasciano alcun dubbio

Argomenti simili trattati di recente

napoli inter 232 veroNapoli-Inter 3-1: schiantato Chivu, Conte e Lautaro vicini alla rissa! Tutte le dichiarazioni - Super sfida al Maradona tra i campioni d'Italia e i nerazzurri: chi vince può prendersi la vetta del campionato sorpassando il Milan di Allegri ... Si legge su tuttosport.com

napoli inter 232 veroNapoli-Inter risultato 3-1: De Bruyne, McTominay e Anguissa riportano in vetta gli azzurri - Calhanoglu accorcia sempre dal dischetto, ma non basta: Anguissa fa tris e il Napoli torna in vetta da solo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter 232 Vero