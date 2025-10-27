Napoli-Inter Criscitiello | Esame fallito per Chivu

Nel suo editoriale su SportItalia, il direttore Michele Criscitiello, ha commentato gli episodi accaduti nel corso di Napoli Inter. Bordate contro la gestione del Var, Chivu, Lautaro e Conte. IL RIGORE SU DI LORENZO – “ Rocchi chiede cose che non ottiene e giustifica l’ingiustificabile. La verità è che la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Napoli-Inter, Criscitiello: “Esame fallito per Chivu”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il dibattito torna al supermatch Napoli-Inter e i due ex calciatori esprimono le loro visioni contrastanti - facebook.com Vai su Facebook

ISTERIMO PIÙ CHE INTERISMO Dite a $Marotta e al mondo $Inter che $DiLorenzo non allarga la gamba per cercare il $rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle. È calcio. $NapoliInter $Napoli $Int - X Vai su X

Criscitiello: “Chivu, esame fallito. All’Inter serve altro. Lite Lautaro-Conte? Grazie!” - Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale è tornato sui temi principali della sfida tra Napoli e Inter: " Rocchi chiede cose che non ottiene e giustifica l'ingiustificabile. msn.com scrive

Criscitiello: "Lautaro e Conte si "odiano", evitiamo finti abbracci. Meglio loro che Simeone..." - Nell'editoriale del lunedì tra le pagine del sito di Sportitalia, Michele Criscitiello ha analizzato nel dettaglio la vittoria del Napoli contro l'Inter che ha scatenato tante polemiche per diversi ep ... Secondo msn.com

Serie A: esame con super Inter per Napoli in affanno - Il Napoli ha dilapidato un vantaggio di sei punti e in tre giornate l'Inter l'ha agguantata, all'inseguimento (con la Roma) del Milan capolista, e ora si presenta col morale a mille nella sfida del Ma ... ansa.it scrive