Napoli Inter continuano le polemiche tra Conte e i nerazzurri Altra frecciatina!

Napoli-Inter, volano gli stracci tra Conte e i nerazzurri: la risposta di Marotta alle accuse del tecnico Il clima in casa Inter resta teso dopo la sconfitta al “Maradona” contro il Napoli. Nemmeno la festa di compleanno di Cristian Chivu è riuscita a riportare serenità in gruppo, complice il polverone scatenato nel postpartita dalle parole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Inter, continuano le polemiche tra Conte e i nerazzurri. Altra frecciatina!

Approfondisci con queste news

Chivu dopo Napoli-Inter: ‘Conte ha detto che Marotta mi ha sminuito intervenendo? La società ha il diritto di fare quello che vuole, io non verrò mai qui a lamentarmi perché ho una dignità e una visione diversa del calcio rispetto a qualcun altro. In Italia siamo s - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Inter, per l’Aia il rigore su Di Lorenzo non c’era: saranno fermati arbitro, assistente e Var - X Vai su X

Inter-Napoli, oggi in diretta Tv: canale, orario e le polemiche sull’arbitro che fece infuriare Conte - Sfida da vertice al Maradona: tra emergenze, rivalità e sogni scudetto, Napoli e Inter si ritrovano per un duello che promette spettacolo e scintille. Si legge su libero.it

Rigore in Napoli-Inter, fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo: polemiche, cosa è successo - Al 29' l'armeno tocca l'esterno azzurro in area di rigore, l'arbitro Mariani indica il dischetto e la Var non lo richiama al monitor. Lo riporta corriere.it

Mkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: fermi per le prossime settimane Mariani, Bindoni e Var - Parliamo del penalty concesso al 42', per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Da gazzettadiparma.it