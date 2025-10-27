Napoli-Inter? Capolavoro di Conte in Italia ci sono troppe polemiche Neres falso nueve…

Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Ignoffo: “Infortunio di De Bruyne? Dispiace tanto, il Napoli ha vinto con merito contro l’Inter, in Italia ci sono troppe polemiche, Neres falso nueve è una buona soluzione”. GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli: “Quanto peserà l’infortunio di De Bruyne? Quando succedono certe cose dispiace al di là del nome del giocatore, non è una cosa facile da affrontare in primis per il calciatore. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli-Inter? Capolavoro di Conte, in Italia ci sono troppe polemiche. Neres falso nueve…

