Napoli-Inter Bergonzi accusa Di Lorenzo | replica dura di Zazzaroni

Forzazzurri.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rigore fischiato in NapoliInter continua a far discutere, e stavolta la polemica si sposta dal . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli inter bergonzi accusa di lorenzo replica dura di zazzaroni

© Forzazzurri.net - Napoli-Inter, Bergonzi accusa Di Lorenzo: replica dura di Zazzaroni

Argomenti simili trattati di recente

napoli inter bergonzi accusaBergonzi: "Altro che rigore su Di Lorenzo, andava ammonito per gesto antisportivo!" - "L’assistente si prende la responsabilità in epoca Var, ma cosa succede? Secondo tuttonapoli.net

napoli inter bergonzi accusaBergonzi: “Di Lorenzo antisportivo, cerca l’inganno. Meritava il giallo! E Bindoni era…” - L'ex arbitro ha analizzato nei minimi dettagli l'azione che ha portato all'episodio da rigore: la conclusione di Bergonzi è che non c'era. Lo riporta msn.com

Napoli-Inter, Bergonzi duro con Di Lorenzo: "Gesto antisportivo" - chiave del big match, andando contro la decisione di Mariani: "Non è mai calcio di rigore" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Bergonzi Accusa