Napoli infortunio De Bruyne | quando torna in campo

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Infortunio Kevin De Bruyne, come sta e quando torna? Dopo il ko contro l'Inter, arrivato calciando e segnando il discusso rigore dell'1-0, il centrocampista del Napoli si è sottoposto oggi, lunedì 27 ottobre, a esami strumentali per capire l'entità del problema fisico. A comunicare i risultati è stato proprio il club azzurro con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

napoli infortunio de bruyneNapoli, De Bruyne dovrà stare fermo a lungo: l'esito degli esami, tutti i dettagli - Questo l'esito del controllo strumentale al quale si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l'infortunio patito nel corso di Napoli- Riporta corrieredellosport.it

napoli infortunio de bruyneInfortunio De Bruyne, la sentenza dopo gli esami: stop lunghissimo per il belga! - Bollettino medico da incubo per De Bruyne: i partenopei dovranno rinunciare alla stella belga per svariati mesi causa infortunio ... Si legge su generationsport.it

napoli infortunio de bruyneDe Bruyne fuori 3 mesi, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quando torna - L’infortunio di Kevin De Bruyne è serio, si era capito fosse grave già durante Napoli- Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Infortunio De Bruyne