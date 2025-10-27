Napoli infortunio De Bruyne | lesione di alto grado al bicipite femorale si valuta intervento chirurgico verso uno stop di almeno 3 mesi

Fumata nera. Dallo staff di De Bruyne emerge che la risonanza fatta stamattina non ha rilevato un semplice stiramento. Si deve valutare l'intervento chirurgico. Si va verso uno stop di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli infortunio De Bruyne: lesione di alto grado al bicipite femorale, si valuta intervento chirurgico, verso uno stop di almeno 3 mesi

