FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 8° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Il capolavoro del Feroce Salentino. A quattro giorni da una disfatta storica. Evita la conferenza stampa come una Sgarbatella qualsiasi. Fa appello all’unità della squadra. Richiama ognuno all’orgoglio, alla dignità, alla determinazione. Si inventa un attacco un po’ sarriano. Con Ferribotte Neres che fa il Ciruzzo. Dell’Amore Nostro, il brasiliano non ha quella scugnizzeria, quell’intraprendenza, quella spensierata audacia e ci mette un po’ a raccapezzarsi, ma riesce a mandare in bambola una lenza navigata come Acerbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, il rigore è netto. E non rompete le mandorle di terra (come gioca bene il Napoli senza De Bruyne)