Napoli il rigore è netto E non rompete le mandorle di terra come gioca bene il Napoli senza De Bruyne

Ilnapolista.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 8° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Il capolavoro del Feroce Salentino. A quattro giorni da una disfatta storica. Evita la conferenza stampa come una Sgarbatella qualsiasi. Fa appello all’unità della squadra. Richiama ognuno all’orgoglio, alla dignità, alla determinazione. Si inventa un attacco un po’ sarriano. Con Ferribotte Neres che fa il Ciruzzo. Dell’Amore Nostro, il brasiliano non ha quella scugnizzeria, quell’intraprendenza, quella spensierata audacia e ci mette un po’ a raccapezzarsi, ma riesce a mandare in bambola una lenza navigata come Acerbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli il rigore 232 netto e non rompete le mandorle di terra come gioca bene il napoli senza de bruyne

© Ilnapolista.it - Napoli, il rigore è netto. E non rompete le mandorle di terra (come gioca bene il Napoli senza De Bruyne)

Leggi anche questi approfondimenti

Milan-Napoli, la moviola : un rigore dato netto e due chiesti. Il VAR cambia il colore del cartellino per Estupinan - Napoli &#232; stato il posticipo domenicale della 5ª giornata di Serie A con calcio d'inizio al Giuseppe Meazza in San Siro a partire dalle 20. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Rigore 232 Netto