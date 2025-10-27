Napoli Conte e Fico aprono la campagna elettorale al teatro Troisi | De Luca ci sostiene

Giuseppe Conte e Roberto Fico aprono la campagna elettorale del M5S al teatro Troisi di Napoli. Durante l’incontro sono state presentate le candidate e i candidati che rappresenteranno il Movimento nelle diverse circoscrizioni della regione. Otto le liste che sostengono la candidatura di Fico alla presidenza della Regione, incluse quelle di centrosinistra. I due big . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, Conte e Fico aprono la campagna elettorale al teatro Troisi: “De Luca ci sostiene”

