Napoli con De Bruyne fuori spunta il colpo per gennaio | i dettagli

27 ott 2025

L’infortunio di Kevin De Bruyne, che resterà fermo per circa tre mesi, potrebbe cambiare i piani di mercato del Napoli. Il club azzurro starebbe valutando un ritorno di fiamma per Lorenzo Pellegrini, dalla Roma, già seguito in passato. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti giornalista di ‘Sky Sport’, l’idea di tornare sul mercato a gennaio non è da escludere se i tempi di recupero del belga dovessero allungarsi. L’ipotesi Pellegrini torna di moda: le ultime. Il Napoli monitora con attenzione l’evoluzione dell’infortunio di De Bruyne, uno dei punti di forza della squadra di Antonio Conte. Con il mercato di gennaio gli azzurri potrebbero cercare un rinforzo d’esperienza in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

