Nail art | scopri tutti i segreti per unghie perfette

Preparati a stupire con delle unghie da sogno! Scopri la guida definitiva alla nail art. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nail art: scopri tutti i segreti per unghie perfette

News recenti che potrebbero piacerti

Il Caucciù è la nostra passione… lo dice anche @krisztinakalmar ? Per essere una vera professionista devi averlo nel tuo Nail Kit! Scopri tutte le nuance su Laifnail.com #laifnailcollection #laifnail #caucciucollection #ricostruzioneunghie #nailstyle #laifnailac - facebook.com Vai su Facebook

Smalti color cipria: scopri la nail art discreta che è (sempre) sulla cresta dell'onda - A predominare su tutti sono gli smalti rosa cipria o quasi trasparenti e il motivo è chiaro: i nude discreti sono adatti alla ... Come scrive grazia.it

Moonlight nail art: scopri la manicure ispirata al "chiaro di luna" - Ideale per le notti invernali, quando fuori la luna illumina i contorni dei palazzi, delle case, degli alberi. Si legge su grazia.it

Nail art, i colori e le idee più chic per l'autunno - Scopriamo quali sono le otto tendenze della nail art più in voga per questo autunno per unghie che non passano inosservate ... Si legge su msn.com