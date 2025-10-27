My Hero Academia un' animatrice della stagione finale rivela | Ho usato la forza per disegnare Bakugo
Mentre il sipario di My Hero Academia si avvicina a calare, l'universo degli eroi vive il suo ultimo atto con energia incandescente. E tra esplosioni di potere e lacrime dei fan, arriva un tributo dietro le quinte: quello dell'animatrice Yuki Sato, che ha voluto disegnare "con forza" l'ultima apparizione di Bakugo. Con l'ottava e ultima stagione di My Hero Academia in corso, l'animatrice Yuki Sato ha raccontato sui social di aver "forzatamente voluto" la scena per disegnare Bakugo nel suo momento finale. Un gesto d'amore verso uno dei personaggi più iconici dell'anime. Bakugo torna in scena per l'atto finale di My Hero Academia Il manga di Kohei Horikoshi di My Hero Academiasi è concluso nell'agosto 2024, ma l'anime continua a scrivere la sua leggenda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
"Horikoshi is done with My Hero Academia, he should retire now" Horikoshi: Retire? Nah I'm going Beyond Plus Ultra - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno di Bakugo: ecco come l'animatrice di My Hero Academia ha creato la scena - L'animatrice Yuki Sato racconta su X di aver 'rubato' la scena per disegnare personalmente l'ultima il ritorno di Bakugo, una sequenza ormai leggendaria. Secondo anime.everyeye.it
My Hero Academia 8x04: quando esce e dove vedere il prossimo episodio - Il nuovo episodio di My Hero Academia è in arrivo: tutto ciò che devi sapere su uscita, trama e dove guardarlo. Da anime.everyeye.it
My Hero Academia FINAL SEASON Recensione Episodio 1 e 2 - My Hero Academia FINAL SEASON Recensione dei primi due episodi della stagione finale di uno dei battle shonen più popolari degli ultimi anni. gamesource.it scrive