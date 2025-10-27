My Hero Academia un' animatrice della stagione finale rivela | Ho usato la forza per disegnare Bakugo

Mentre il sipario di My Hero Academia si avvicina a calare, l'universo degli eroi vive il suo ultimo atto con energia incandescente. E tra esplosioni di potere e lacrime dei fan, arriva un tributo dietro le quinte: quello dell'animatrice Yuki Sato, che ha voluto disegnare "con forza" l'ultima apparizione di Bakugo. Con l'ottava e ultima stagione di My Hero Academia in corso, l'animatrice Yuki Sato ha raccontato sui social di aver "forzatamente voluto" la scena per disegnare Bakugo nel suo momento finale. Un gesto d'amore verso uno dei personaggi più iconici dell'anime. Bakugo torna in scena per l'atto finale di My Hero Academia Il manga di Kohei Horikoshi di My Hero Academiasi è concluso nell'agosto 2024, ma l'anime continua a scrivere la sua leggenda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

