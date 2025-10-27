Mutui torna la fiducia | tassi in calo ed erogazioni in aumento

Pochi segnali parlano chiaro come il ritorno di fiducia delle famiglie italiane sul credito casa. Nei primi sei mesi del 2025, il mercato dei mutui ha ritrovato slancio, sostenuto da un quadro macro in miglioramento e da scelte più consapevoli su durata, importo e tasso. Una dinamica che merita attenzione. Un contesto favorevole e una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mutui, torna la fiducia: tassi in calo ed erogazioni in aumento

