Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Si parte mercoledì 29 ottobre con Swing in di Sergio Carlino e Lorenzo Natale.Giovedì 30 appuntamento con Marcello Tonolo, Leornado De Lorenzo, Paolo Palopoli e Domenico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

