Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street
Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Si parte mercoledì 29 ottobre con Swing in di Sergio Carlino e Lorenzo Natale.Giovedì 30 appuntamento con Marcello Tonolo, Leornado De Lorenzo, Paolo Palopoli e Domenico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Conto alla rovescia per Ron: “Al centro esatto della musica” Grazie @ilsannioquotidiano - facebook.com Vai su Facebook
Musica e spettacoli per una notte da brivido nel cuore della Toscana - Una serata pensata per divertirsi insieme, tra maschere, luci e fantasia. Da nove.firenze.it
Cortonart torna nel centro storico. Street food, mercatini e musica - Cortona ospita Cortonart, evento estivo con street food, mercatini vintage, musica e artisti di strada. Lo riporta lanazione.it
“Al centro della musica” alla sedicesima edizione - Il concorso musicale che lancia i talenti vocali della città di Arezzo: sabato 25 ottobre dalle 21. Scrive lanazione.it