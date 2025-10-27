Muore investito da un camion mentre attraversa la strada in bici | l' ennesima tragedia sulle strade d' Abruzzo

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora sangue sulle strade abruzzesi, con un ciclista morto dopo essere stato investito da un camion nella tarda mattinata di lunedì 27 ottobre.  Secondo quanto riporta l'agenzia Ansa la vittima, un uomo di 73 anni, stava attraversando la statale 17, all'Aquila, di fronte alla stazione della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

