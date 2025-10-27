Muore in un incidente | soccorso dal papà pompiere
Il destino ha voluto riservagli l'intervento più difficile della sua vita. Quello per cercare di salvare suo figlio, intrappolato in un'auto precipitata in un burrone. Lui, vigile del fuoco esperto, non poteva sapere che quella chiamata lo avrebbe portato a vivere la pagina più dolorosa della sua carriera. Massimiliano Masia era in servizio, è andato con altri colleghi e ha visto morire il figlio Omar, 25 anni, di Calangianus, di professione elettricista. Quando è arrivato sul posto Massimiliano non ha immediatamente capito che in quell'auto a pancia all'aria, giù in fondo, vicino al fiume, c'era suo figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
